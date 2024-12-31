محافظ دمياط يتابع الجهود المبذولة لكسح تجمعات مياه الأمطار

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار متوسطة الشدة على أغلب الأنحاء.

محافظ دمياط يتابع جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لكسح الأمطار

محافظ دمياط: استمرار رفع حالة التأهب لحين تحسن الأحوال الجوية

وأعلن " محافظ دمياط " استمرار رفع حالة التأهب لحين تحسن الأحوال الجوية، وأكد على الدفع بالمعدات المطلوبة والفرق الفنية لكسح الأمطار ورفع اى تجمعات بالطرق الرئيسية والشوارع، بما يحقق سهولة الحركة المرورية وحركة المارة.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على متابعة الموقف بشكل دورى بجميع المراكز والمدن من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للاطمئنان على تنفيذ تلك الأعمال.

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