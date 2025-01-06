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192 الف جلسة غسيل كلوي في المستشفيات الحكومية بالفيوم عام 2024

مراكز الغسيل الكلوي
مراكز الغسيل الكلوي بالفيوم، فيتو

أعلن الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، عن حصاد العمل داخل أقسام الكلية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان خلال عام 2024.

 المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الصحة

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن المنتفعين بخدمات أقسام الكلية بالمستشفيات الحكومية بلغ  1272 مريض غسيل كلوى يترددون علي 7 مستشفيات بالمحافظة (طامية المركزى وابشواي المركزى وسنورس المركزى والحميات وفيديمين المركزى وأطسا المركزى والفيوم العام)، يحتاجون إلي 16000 جلسة شهريا أو 192000 جلسة سنويا، ويتابعهم فريق طبي مكون من  28 طبيبا ما بين استشاري وأخصائي ونائب، بالإضافة إلى 350 من فريق التمريض.

خدمات مراكز الغسيل الكلوي الخاصة

واضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، تستقبل 639 مريضا، يترددون علي  12 مركزا خاصا، بالإضافة إلى مركزين جديدين تم افتتاحهما خلال العام، أحدهما بالغرق وبه 5 ماكينات والآخر بالحجر وبه 10 ماكينات، ويحتاج مرضي المراكز الخاصة  8307 جلسه شهريا أو 99000 جلسة سنويا.

جلسات الطوارئ وتطوير اقسام الغسيل الكلوي

ولفت إلي أن مراكز الغسيل الكلوي تجري 140 جلسة غسيل كلوي في حالات الطوارئ، ويتم في مستشفى الفيوم العام وطامية المركزي، بالإضافة إلى جلسات الطوارئ التي تتم في المستشفيات الأخرى.

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مشيرا إلي أنه قد تمت توسعة قاعات الغسيل الكلوي، وإنشاء وحدات جديدة في مستشفى سنورس المركزى، وتبلغ مساحة  القاعة  200 متر تستوعب 18 ماكينة بقوة استيعابية 110مريض، كما تم انشاء قاعة مرضى فيروس B بمستشفى أبشواي المركزي، ويجري الآن توسعة وإضافة ماكينات جديدة بمستشفيات اطسا وفيديمين والحميات.

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