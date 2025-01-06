مدير تعليم دمياط يتفقد تصحيح امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية

تفقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ حيث تتم أعمال التصحيح لمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية المستوى الرفيع.

وجاء في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وكيل الوزارة يشيد بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين داخل لجان التقدير

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد "وكيل الوزارة" بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.



عمارة يتابع أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة

وقام "عماره" بتفقد حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

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