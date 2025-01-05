الأحد 05 يناير 2025
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وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع ياسر عمارة  وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الاحد، ثاني ايام امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء الغرفة.

وذلك بناء على السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة انضباط العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجراءها بسهولة ويسر.

واطمأن "وكيل الوزارة" الي وصول مظاريف الأسئلة الي جميع اللجان علي مستوى المحافظة البالغ عددها ١٢ لجنة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية، مشيرا أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الفرنسية المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية فجر اليوم من المطبعة السرية.

 

 

غرفة العمليات الرئيسبة بتعليم دمياط
غرفة العمليات الرئيسية بتعليم دمياط

وكيل الوزارة:غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية


وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

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