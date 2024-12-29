الأحد 29 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ياسر عمارة، فيتو
ياسر عمارة، فيتو

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا هامًا مع موجهي عموم المواد ومدير مركز التطوير الإلكتروني لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام بنظامها الإلكتروني الجديد.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

 

"عمارة" يشدد على أهمية الجاهزية التامة لمقرات وضع الأسئلة

 

وخلال الاجتماع، شدد "عمارة" على أهمية الجاهزية التامة لمقرات وضع الأسئلة، مؤكدًا على التنسيق الوثيق بين التوجيهات ومركز التطوير لضمان خروج امتحانات إلكترونية تتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المدارس الثانوية لإجراء هذه الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية مكافحة ظواهر الغش والتسريب الإلكتروني، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات وحماية مستقبل الطلاب، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

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