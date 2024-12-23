مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدرسة الإعدادية بنات بالروضة

تفقد، اليوم، ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة الروضة التعليمية بحضور وائل الموجي مدير الإدارة التعليمية.

وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وسط الطلاب وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان علي مدى تحصيل المناهج الدراسية وانتظام سير العملية التعليمية.

"عمارة" يجري حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية

كما حرص "عماره" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية، مؤكدًا تفعيل مبادرة أيدينا بأيديكم لتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم وغياب الطلاب.

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية

كما تابع "وكيل الوزارة" طالبات المدرسة أثناء ممارسة الأنشطة الفنية محفزا لهم ومشجعا لأداءهم، مؤكدا ان الأنشطة التربوية هي جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية، وتساهم بدورها في اكتشاف الطلاب الموهوبين، تنفيذًا لتوجيهات القيادية السياسية، وتوجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الموهوبين والمتميزين في الأنشطة التربوية، والاهتمام بهم، وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدًا أهمية الأنشطة ودورها الهام والفعال في صقل شخصية الطلاب.

واشاد "وكيل الوزارة" بجهود إدارة مدرسة الاعدادية بنات للعمل علي جعل المدرسة مصدر جذب للطالبات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في بناء الشخصية.

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