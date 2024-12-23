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رياضة

الكرة الطائرة، مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

أعلن الاتحاد العربي لكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك، بالبطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ويتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

جدول مباريات الزمالك في البطولة العربية 

وجاءت جدول مباريات الزمالك كالتالي:-

-الزمالك ضد السيب العماني -يوم الجمعة - الموافق 17 يناير- على صالة قطر.

-الزمالك ضد الكويت الكويتي -يوم الأحد- الموافق 19 يناير - على صالة العربي.

-الزمالك ضد الهلال الليبي -يوم الاثنين - الموافق 20 يناير - على صالة العربي.

ومن المقرر، أن تقام منافسات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 22 يناير المقبل على صالة قطر، بينما تقام مواجهات الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 24 يناير على صالة قطر، فيما يقام نهائي البطولة يوم السبت الموافق 25 يناير على صالة قطر.

الجهاز الفني الطائرة الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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