التنمية الثقافية تطلق "سيما 36" لعرض إبداعات طلاب معهد السينما والمستقلين

أعلن الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن بدء مبادرة فنية لشباب السينما من الطلبة والمستقلين بعنوان (سيما ٣٦)، وتقام بالتعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية، قطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون "المعهد العالي للسينما" والمركز القومي للسينما.

حيث تبدأ أولى الفعاليات يوم الأربعاء القادم 1 يناير 2025 بسينما متحف سراي الجزيرة في ساحة دار الأوبرا المصرية، والدعوة عامة ومجانية لحضور اولى أيام المبادرة.

ويُقام البرنامج أسبوعيًا، وعلى مدار شهر يناير سيتم تسليط الضوء على إبداعات طلاب المعهد العالي للسينما من خلال تقديم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تعكس رؤيتهم الفنية ومهاراتهم السينمائية.

اليوم الأول من سيما 36

يشهد اليوم الأول من البرنامج عرض عدد من الأفلام المميزة، من بينها: "16 ملي" للمخرج عبدالله جاد، "فالس الأحلام" للمخرجة ليلى رزق، "عين، تالتة" للمخرجة دينا رفاعي، "آخر شتا" للمخرجة ساندرا نشأت (إنتاج 1992)، كما تقام ندوة بعد عرض الافلام يديرها الدكنور اشرف راجح استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

ويشكل البرنامج فرصة فريدة لدعم المواهب الشابة وإبراز تجاربهم الإبداعية أمام الجمهور، بالإضافة إلى تقديم تجربة سينمائية مميزة تعكس التنوع الفني والرؤية المستقبلية لجيل جديد من صناع السينما.

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