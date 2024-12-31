التنمية الثقافية تستقبل العام الجديد بـ “الساقي للإنشاد”

تحيي "فرقة الساقي" للإنشاد والمديح الديني، أمسية دينية في ليلة لعشاق مدح الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، بقيادة الفنان "عادل حجازي" وذلك بمركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 يناير.

وتتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من الأناشيد الدينية التي ينفرد بأدائها مداحي الفريق منها " يا غصن نقا"، "الصبح بدا من طلعته"، "سيدنا النبي بيحبنا" وغيرها

فرقة الساقر للإنشاد

وعن الفريق، يقول"عادل حجازي" أن جميع مُنشدي وأعضاء الفريق جمعهم حبهم في مدح النبي واحياء حفلات الذكر، كما انهم عزموا على توصيل رسالة الإسلام كونه دين المحبة والسلام واعلاء القيم الأخلاقية، الدينية والاجتماعية لحث المواطنين في التقرب إلى المولى عز وجل.

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