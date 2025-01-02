رئيس صندوق التنمية الثقافية يحتفل بمرور 35 عامًا على تأسيسه

أعرب قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن برنامجه الثقافي والفني لشهر يناير 2025، عن تقديره لكل من تولى رئاسة الصندوق على مدار 35 عام مضت، مع الإشارة إلى الاحتفاء بالذكرى (111) على ميلاد الفنان الكبير حسين بيكار.

وكان الصندوق قد أنشئ بالقرار الرئاسي رقم (490) لعام 1989، بهدف "تنمية الثقافة ورفع الخدمة الثقافية وتحقيق كفائتها، وكذلك وضع الخطة اللازمة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية"، إلى أن تم فصل قطاع الآثار عن وزارة الثقافة عام 2011.

تعاقب على رئاسة صندوق التنمية الثقافية مجموعة بارزة من الأكاديميين والفنانين، هم بالترتيب: الكاتب سمير غريب، صلاح شقوير، أيمن عبد المنعم، أحمد مجاهد، حسين الجندي، محمد أبو سعدة، الفنان خالد جلال، نيفين الكيلاني، المخرج أحمد عواض، فتحي عبد الوهاب، هاني أبو الحسن سلام، وليد قانوش.

سطوحي: تأسيس الصندوق كان لاستهداف ومواجهة العديد من التحديات بكيان ذكي

من جانبه أكد المعماري حمدي السطوحي رئيس الصندوق الحالي أن تأسيس الصندوق ذاته كان لاستهداف ومواجهة العديد من التحديات بكيان ذكي وفعال يتسم بالديناميكية، واصفًا من تولوا إدارة القطاع بالشخصيات المؤثرة التي اجتهدت كثيرًا خلال توليهم للمسئولية وسعت لتحقيق الهدف المنشود، معبرًا عن أنه يجرى العمل على استرجاع تأثيره السابق، متخذين خطوات لانطلاقه جديدة وفعالة خلال العام الجديد

التنمية الثقافية يحتفي بذكرى ميلاد الفنان بيكار

حول الاحتفاء بذكرى ميلاد الفنان (بيكار) أضاف "سطوحي" أن الاحتفالية ستكون بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وتنقسم إلى جزئين: الأول ستستضيفه دار الأوبرا المصرية في أمسية عن الحالة المُلهمة لإنقاذ معبد أبو سمبل، وعرض للفيلم النادر "العجيبة الثامنة" من إخراج المخرج العالمي "جون فيني"، وتضمن أكثر من 80 لوحة لبيكار، عندما كلفهما د. ثروت عكاشة بتوثيق معبدي أبو سمبل قبل الإنقاذ عن طريق النقل.

جدير بالذكر أن صاحب فكرة إنقاذ معبدي أبو سمبل عن طريق التقطيع ثم النقل، هو النحات دكتور أحمد عثمان مؤسس كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.