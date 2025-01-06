الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

ضبط عصابة تقودها سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالساحل

ضبط عصابة تقودها
ضبط عصابة تقودها سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

 ألقى  رجال مباحث القاهرة، القبض على  تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل.

ضبط  تشكيل عصابى تقوده سيدة سرق خزينة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل.
ضبط  تشكيل عصابى تقوده سيدة سرق خزينة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل.

 كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن  أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.

 

 سرقة خزينة مشغولات ذهبية في الساحل

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 وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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