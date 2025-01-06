الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة تطال 20 فلسطينيًا بالضفة بعد حادث قلقيلية

اسري، فيتو
اسري، فيتو

 تواصل  القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي إلى أن حملة الاعتقالات توزعت على محافظات قلقيلية وجنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، لافتا إلى أن من بين المعتقلين طفلين اثنين وأسرى سابقين.

ووفقا للبيان فقد "رافق المداهمات عمليات اعتداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل".

 

 عدد حالات الاعتقال  خلال العام 2024

ولفت البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال خلال العام 2024 بلغت 2024 أكثر من 8800 حالة، فيما بلغ عدد الاعتقالات منذ الـ7 من أكتوبر 2023 نحو 14 ألفا و300 حالة اعتقال في الضفة  الغربية.

كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

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