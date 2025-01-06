صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

إجراءات صحة الدقهلية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

وشدد وكيل الوزارة على تواجد وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة علاوة على مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته

وأكد مدكور على تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.

انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية

ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.