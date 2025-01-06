محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات بالمجزر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، منطقة مقترح حي جنوب المنصورة بمدينة المنصورة لمتابعة تقدم الأعمال بالمنطقة.

رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات بمنطقة المجزر

كلف أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالبدء الفوري في رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات بمنطقة المجزر بالمنصورة، وباستمرار أعمال رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي المقترح والتي بدأت بالأمس، ورفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

زيادة عدد العمال وتخصيص معدات نظافة للمنطقة

كما وجه محافظ الدقهلية بزيادة عدد العمال وتخصيص معدات نظافة للمنطقة خلال التشغيل التجريبي للحي المقترح واستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

الشوارع المستهدفة في زيارة المحافظ بالمنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع الجمهورية وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس، مشددًا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليًّا

الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم

وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.

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