محافظ القليوبية: خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الاجتماع الدوري لمناقشة ملف النظافة بالمحافظة وآليات الارتقاء بها للنهوض بشوارع المحافظة حضاريا، بالإضافة إلى مناقشة تدبير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات ومستلزمات المنظومة وتحصيل الإيرادات التي تدخل في صندوق النظافة مثل السويقات أو إيراد النظافة.

محافظ القليوبية يناقش تطوير ملف النظافة

وناقش الاجتماع خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة، وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، منها زيادة عدد سيارات القمامة وشراء مستلزمات المنظومة من البطاريات والكاوتش ونطاق عملها وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم بشكل دوري ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة بـ القليوبية.

محافظ القليوبية يحث المواطنين للحفاظ على النظافة

وأكد محافظ القليوبية التزام المحافظة القوي بتحسين البيئة العامة في جميع مدن المحافظة، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات عملها خلال الفترة القادمة، كما دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة والشراكة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

كما أكد محافظ القليوبية، أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة، والتأكد من التزام الشركة بجميع بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة، مشيرا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار جهود محافظة القليوبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.

صندوق وشركات النظافة بمحافظة القليوبية

جدير بالذكر بأن محافظة القليوبية أنشأت صندوق للنظافة وأمانه فنية له بهدف إلى إحكام الرقابة على الأنشطة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، بالإضافة لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون المالية والمراجعة الداخلية والشئون القانونية والإدارة الاستراتيجية والإيرادات والمخلفات الصلبة والموارد البشرية والحملة الميكانيكية.

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