الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

إزالة 300 طن مخلفات وردش مبان وتركيب أعمدة إنارة بالقليوبية

حملة نظافة بشبين
حملة نظافة بشبين القناطر،فيتو

في استجابة لشكوى أهالي منطقة كوبري السجل المدني بجوار ترعة الشرقاوية الطريق الموازى لوحدة الإطفاء بمدينة شبين القناطر الطريق الترابي تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحملة المكبرة التى أقيمت لرفع مخلفات هدم وبناء بملكية خاصة شملت ازالة 300 طن تراكمات ومخلفات هدم بناء وردش والأتربة.

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حمل لإزالة المخلفات بشبين القناطر 
وذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة سلوى أبو العنين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بعمل حملة مكبرة بمدينة شبين القناطر ومسئولي ومعدات الحملة الميكانيكية وإدارة الكهرباء والإشغالات والنظافة وشرطة المرافق ومركز شرطة شبين القناطر حيث تم رفع الأتربة ومخلفات رتش وهدم بناء  متواجدة على أرض أملاك خاصة وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع محافظ القليوبية إنارة الطريق محل الشكوى حيث لا يوجد اعمدة منذ سنوات عديدة نظرا لوجود طرق شوارع رسمية بديلة عن هذا الطريق المستحدث منذ سنوات وبناءا عليه تم مراجعة مهندسة التنظيم بشبين القناطر لمراجعة المخطط التفصيلي لتحديد الشارع على المخطط على الطبيعة وعلى الفور تم تركيب أعمدة الإنارة استجابة لمطالب المواطنين بالمنطقة، وتم زرع أعمدة الإنارة للمنطقة محل الشكوى، وقد تم تكليف مدير إدارة الطب البيطري بشبين القناطر بعمل حملة مكبرة علي الكلاب الضالة بهذه المنطقة.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدؤوبة لأعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة، مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية. كما شدد على أهمية الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة.

تطوير منظومة النظافة بالقليوبية 
يأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة القليوبية المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسعى المحافظة من خلال توفير معدات حديثة وفعالة إلى رفع كفاءة عمليات النظافة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع والمناطق، مما يُساهم في خلق بيئة صحية وحضارية آمنة لجميع المواطنين.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مدينة شبين القناطر

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