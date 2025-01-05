محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قداس الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة لمشاركة الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله جناب القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

قداس الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والإعلام والفنانين والأزهر والأوقاف.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة حيث أكد محافظ القليوبية على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وأكد المحافظ فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله لنكون جميعًا يدًا واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.

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