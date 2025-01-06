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ثقافة وفنون

محمد إمام يشوق الجمهور لـ "شمس الزناتي"، تعرف على أفلام عالمية تناولت نفس القصة

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.  

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

قصة فيلم شمس الزناتي في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم شمس الزناتي من أشهر القصص المقتبسة عن قصص أفلام عالمية، ويعتبر فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

وتم اقتباس قصة الفيلم الياباني في  فيلم "The Magnificent Seven"  الذي تم تقديمه عام 1960 في السينما الأمريكية، ويحكي قصة مزارعين مكسيكيين يتعرضون للاستغلال من قبل زعيم عصابة يُدعى كالبيرا، فيقررون طلب المساعدة من رماة أمريكيين مهرة لإنقاذهم، وشارك به ممثلين جدد أصبحوا لاحقًا من أشهر نجوم هوليوود، مثل يول برينر، ستيف ماكوين، وتشارلز برونسون، وذلك تحت إخراج جون ستورجيس، ولقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا، ما دفع لإنتاج فيلم آخر في 1967 في إسبانيا بعنوان "عودة السبعة" (Return of the Seven)، والذي شارك فيه من نجوم الفيلم الأمريكي ذاته يول برينر، بعدما توفي معظم أبطال الفيلم الأصلي.       

وتم تقديم النسخة المصرية “شمس الزناتي” مثل الفيلم الأمريكي The Magnificent Seven، مع فارق وحيد، وهو أن النسخة الأمريكية لم تحتوي على الشخصية التي قدمتها سوسن بدر.

ولقد كان فيلم The Magnificent Seven مصدرًا للإلهام لصناع فيلم الكارتون “حياة حشرة”، حيث يروي الفيلم قصة إحدى مستعمرات النمل التي تقع تحت سيطرة عصابة من الجراد الشرير، والتي تفرض على النمل جمع الحبوب لصالحها، مما يثقل كاهل المستعمرة بمهمة إضافية.

ويضطر النمل إلى جمع الحبوب لصالح الجراد أولًا، ثم لنفسه قبل حلول موسم المطر الذي يفرضه الجراد على المستعمرة، في وسط هذا الظلم، يقرر "فليك"، النملة الذكية وبطل الفيلم، مغادرة المستعمرة والتوجه إلى مدينة مجاورة للبحث عن حشرات مقاتلة تساعد قومه في التخلص من سيطرة الجراد. 

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