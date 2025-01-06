يوفنتوس يجهز عرضا لضم مدافع برشلونة خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يخطط لتقديم عرض إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يجهز يوفنتوس عرضا لضم الأوروجوائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، خلال شهر يناير الجاري.

وأشارت إلى أن صيغة العرض ستكون إعارة تتضمن تحمل راتب أراوخو بالكامل، بالإضافة إلى إلزامية الشراء في الصيف المقبل.

موقف برشلونة من رحيل أراوخو

وأوضحت أن برشلونة لا يفضل السماح برحيل أراوخو على سبيل الإعارة، لكنه في نفس الوقت لن يوافق على تركه يغادر مجانا بعد انتهاء عقده في صيف 2026.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن العرض الرسمي ليوفنتوس سيصل برشلونة هذا الأسبوع.

وكشفت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق في مفاوضات التجديد بين أراوخو وبرشلونة.

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