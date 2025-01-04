لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق بارباسترو، على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لبرشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

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