السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

فيوتشيك تشيزني
فيوتشيك تشيزني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق بارباسترو، على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

 

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة 

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لبرشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

 

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فريق برشلونة هانز فليك بارباسترو كأس ملك إسبانيا

مواد متعلقة

رسميا.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو وباو فيكتور

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهذا موقف برشلونة

ماذا قال وكيل أولمو بعد فشل برشلونة في تسجيله بالليجا؟

ليفاندوفسكي يشتكي من طريقة طهي البيض في رحلات برشلونة
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت 2025.1.4 "آخر تحديث "

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية