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رياضة

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انتهت مباراة برشلونة أمام فريق بارباسترو بنتيجة 0/4 للبلوجرانا، والتي أقيمت على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

سجل رباعية برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بابلو توري، إريك جارسيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لفريقه برشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا 

وضم تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

 

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