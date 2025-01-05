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محافظات

جنايات الفيوم تؤجل النطق بالحكم في قضية قاتل زوجته السويسرية لجلسة الغد

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس، الي جلسة غدا الاثنين للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، عبد المعز ربيع، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي،  وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل القضية وقرار الاحالة الي محكمة الجنايات

يذكر أن النيابة العامة وجهت الي محمد. ع  ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، تهمة قتل المجني عليها جابريلا اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليها في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مرورها منه، وما أن أظفر بها حتي انهال عليها ضربا  محدثا بها الإصابات التي ابانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، علي النحو المبين بالتحقيقات.

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وبعد أن أيقنت النيابة العامة من ثبوت التهمة علي المتهم، قررت إحالة القضية الي محكمة الجنايات، وتناولت المحكمة القضية في عدة جلسات حتي أصدرت قرارها اليوم، بالتأحيل الي جلسة غد الاثنين للنطق بالحكم.

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