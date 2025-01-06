مجلس مدينة الأقصر يصادر 20 عربة كارو يستخدمها نباشي القمامة

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات مكبرة لضبط ظاهرة انتشار عربات الكارو التي يستخدمها "النباشين" في أعمال نبش القمامة من صناديق القمامة وتشويه المظهر الحضاري لشوارع المدينة، حيث تكررت شكاوى عدد من المواطنين من تواجد النباشين الذين يقومون بتفريغ صناديق القمامة ونثر القمامة التي بها لفرزها.

حملات لمواجهة ظاهرة نبش القمامة في الأقصر

واستهدفت الحملات شوارع كورنيش النيل وخالد بن الوليد والتليفزيون والمدينة المنورة ومناطق الفيروز والمستشفى الدولي، مما أسفر عن مصادرة والتحفظ على (20) عربات كارو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وحسن عبده رئيس حى جنوب.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المحافظة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

«عمارة» يؤكد ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الأقصر

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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