وفد قبطي بالأقصر يحتفل مع مرضى السرطان بأورام الأقصر بحلول 2025 (صور)

زار وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بالأقصر، بقيادة الانبا اقلاديوس، رئيس دير الشايب بالاقصر، مستشفى سرطان الاطفال لدعم مرضى الأورام السرطانية فى الصعيد، داخل مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال المحافظة، يضم عددا من القيادات الكنسية، وكبار رجال الدين المسيحي يقدمون التهنئة للاطفال بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

وفد كنسي يحتفل مع مرضى السرطان



وحرص وفد الدير خلال زيارته لمستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، على لقاء المرضي، والتحدث مع ذويهم للتعرف على طبيعة العلاج المقدم لهم والشد من أزرهم، وتشجيعهم على تحمل العلاج.

ورافق فريق العلاقات العامة الوفد الكنسي في جولته على أقسام المستشفى ومنها أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة بجانب الاستماع الى شرح مفصل من أحمد شوقي مسئول العلاقات العامة للتطور الذي طرأ على المستشفى منذ افتتاحها لاستقبال آلاف المرضى من أبناء الصعيد.



ووزع الوفد الكنسي الهدايا والالعاب والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وذويهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج والأمنيات لهم بالشفاء لجميع المرضى، وسط فرحة عارمة من الأطفال وارتسمت البسمة على وجوههم.

ومن جانبه أبدى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمستشفى أورام الأقصر، سعادته بزيارة وفد الكنيسة الأرثوذكسية، ورجال الدين المسيحي، والقيادات الكنسية لدعم الأطفال مرضى السرطان، لافتا إلى أن حرص كافة المؤسسات في محافظات جنوب الصعيد على دعم الأطفال، تساهم في الشد من أزر المرضى وذويهم، بجانب حرصهم على مشاركة مستشفى الأورام في مختلف الفعاليات لدعم المرضى والشد من أزرهم.

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