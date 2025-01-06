الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومات التقنين والتصالح

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.


واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهًا باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

محافظ الأقصر يوجه بعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بكل مركز ومدينة بصورة دورية أسبوعية


أكد المحافظ على ضرورة تنظيم  لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بكل مركز ومدينة بصورة دورية أسبوعية منتظمة لحل مشاكل المواطنين في جميع القطاعات الخدمية وإيجاد حلول فورية لها وبأسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم بالشكل اللائق.


حضر الاجتماع، رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية للقرى ومسئولي الزراعة والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

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