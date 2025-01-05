الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

ضبط 10 أجولة دقيق بلدي في السوق السوداء بالأقصر

ضبط دقيق بلدي
ضبط دقيق بلدي

 قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم ضبط 10 جوال دقيق بلدى مدعم مخصص المخابز البلدية زنة 50 كجم بإجمالى وزن نصف طن داخل إحدى السيارات قبل إعادة بيعه في السوق السوداء، فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتصدي لأي محاولات للغش التجاري.

 

حملات التموين على الأسواق في الأقصر  

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، لافتا إلى أنه تم أيضا تنظيم حملة تموينية على عدد من المحال التجارية تم خلالها تحرير عدد 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار لمنشآت تجارية متنوعة.

وقام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر بجولة داخل محطة تعبئة بوتاجاز الطود بالأقصر، حيث تفقد كافة الأعمال الإدارية  والأنشطة الفنية داخل المحطة واطمأن على كمية الغاز الصب والإستراتيجي داخل المحطة، كما تم متابعة أوزان الأسطوانات المنزلية والتجارية وكذلك جودة محابس الاسطوانات حيث شدد على أن صيانة الأسطوانات بطريقة دورية ضروري لاستمرار منظومة البوتاجاز وجودة المنتج وسلامة المواطنين وحل جميع المشكلات التي تواجه المنظومة، كما تم تفقد أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة لمتابعة توفر السلع وتفقد عدد من المخابز البلدية ببندر الأقصر لمتابعة عمل منظومة الخبز البلدى المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، على مواصلة تشديد الرقابة على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية ومكافحة جميع أنواع التلاعب والغش التجاري.

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