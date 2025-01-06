العربية بقت خردة، إصابة طالبين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي في الأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» بناحية مركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أسفر عن إصابة طالبين بمعهد الرملي بالطود.

حادث إنقلاب سيارة ملاكي



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام نجع الوحدة بالطود دائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية» أسفر عن إصابة محمود أحمد 22 عاما، مقيم اشراف الجبلاو محافظة قنا، والثاني مصطفى محمود مقيم أرمنت شرق بالأقصر، 22 عاما، طالبان في معهد الرملي بالطود.



وجرى نقلهما إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر وتبين أن الأول مصاب بكسور في الظهر وكدمات متفرقة بالجسم، والثاني مصاب بكسور في الفقرات العنقية، وجرى عمل الإجراءات اللازمة طبيًا للتأكد من عدم وجود نزيف دموي داخلي.



وأفاد التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فيما انتقل ضباط إدارة المرور لرفع آثار الحادث إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات.

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