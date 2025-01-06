تكثيف العيادات المتنقلة بمحيط كنائس الأقصر في عيد الميلاد المجيد

كثفت فرق مبادرات الصحة العامة بمديرية الشئون الصحية في الأقصر جهودها لتنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لتقديم خدماتها للمواطنين من خلال تمركز العيادات المتنقلة بكل من: إدارة البندر بالكورنيش بجوار مستشفي الكرنك، وإدارة أرمنت من أمام الكنيسة الإنجيلية.

عيد الميلاد المجيد 2025



فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتحت اشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالتنسيق مع دكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر ودكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة أرمنت.



محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد



وعلى صعيد متصل بعث محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر، والأنبا يواقيـم أسقف عام إسنا وأرمنت، والانبا عمانوئيـل مطـران الاقباط الكاثوليـك بالأقصـر، ونيافة الانبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.