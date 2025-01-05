الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

حماية الطفل بالأقصر تدشن ندوة مدارس بلا تدخين

أثناء الندوة
أثناء الندوة

دشنت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالبياضية شرق محافظة الأقصر  ندوة حول التدخين وأضراره ضمن مبادرة مدارس بلا تدخين، فى إطار الدور الذى تقوم به وحدة حماية الطفل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات عبدالخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية.

حماية الطفل في الأقصر 


وتأتى الندوة بغرض القضاء علي تدخين الأطفال تحت سن 18 سنة مع شرح أضرار التدخين، وكذا توعية أولياء الأمور بضرورة متابعة أطفالهم في سن المراهقة كى لا يقعوا في براثن الإدمان.


وأكدت نجوي ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر أن التعاون المشترك مع صندوق مكافحة  الإدمان بدأ منذ عام 2019 ومازال مستمرا في توعية كافة أفراد المجتمع وخاصة الشباب ضد أضرار التدخين والتعاطي.


حاضر بالندوة عبد الرحيم جاد وفاطمة علي ممثلا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والشيخ محمد عبده أمين ممثل مديرية الأوقاف، وهناء سيد احمد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالبياضية، بالتنسيق مع  تهاني عبد الصبور  مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز البياضيه.

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