طوارئ في الأقصر استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

قرر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد، في إطار استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد 2025



وأوضح "عمارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف بشكل مستمر، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري.



وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل في محيط الأديرة والكنائس، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والعوائق المرورية، مع التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، موجها بتنسيق الجهود مع إدارة مرور الأقصر لتيسير حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك على الطرق المؤدية إلى الكنائس.



وفي سياق متصل، شدد "عماره" على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، مع التأكد من تواجد الأطقم الطبية، كما تم تكليف سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالتمركز بمحيط أماكن الاحتفالات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وضمان سير كافة الأنشطة والفعاليات بشكل منظم وآمن.

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