الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة لوحدات طب الأسرة بالجيزة

د.عمرو قنديل خلال
د.عمرو قنديل خلال الجولة
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قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مفاجئة، تضمنت 4 وحدات لطب الأسرة، بإدارتي شمال العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل الفعال مع المواطنين والفرق الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

 

خطة الرقابة والحوكمة الصحية

 

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بضرورة التواجد الميداني ورصد أي مخالفات ومعالجتها سريعًا، وذلك في إطار خطة الرقابة والحوكمة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة بـ«بهبيت» التابعة لإدارة شمال العياط الصحية، حيث تفقد (عيادة طب الأسرة، ورعاية الأم والطفل، وعيادة الأسنان، والمعمل، وعيادات الطوارئ والاستقبال، والصيدلية، وغرفة المبادرات وملفات طب الأسرة).

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير وجه بزيادة عدد أماكن الانتظار داخل الوحدة، وبمتابعة الحالات الإيجابية المكتشفة من خلال المبادرات الصحية، وتوفير وصرف الدواء اللازم لهم، وتوفير المستلزمات اللازمة بعيادة الأسنان قبل نفاذ الكمية بمدة كافية حتى لا يتم تعطيل العمل بالعيادة، بينما أوصى بتوقيع خصم على المسئول عن عيادة الأسنان لعدم طلبه كميات إضافية قبل نفاذها بمدة كافية.

وتابع أن الدكتور عمرو قنديل، أوصى باستكمال ملفات طب الأسرة، واستمع إلى عدد من المواطنين، ووجه بتيسير الخدمات المقدمة لهم، وضرورة التواصل معهم والتعريف بالخدمات الصحية المقدمة داخل الوحدة والتعريف بخط السير لكل مريض، كما لاحظ غياب عدد من الفريق الطبي بالوحدة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا ً حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الصحية وبجودة عالية.

وأوضح «عبد الغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة وحدة طب الأسرة بـ«العطف» التابعة لإدارة شمال العياط، واطمئن على سير العمل بعيادات (الباطنة، وطب الأسرة، والأطفال، والأسنان)، وغرفة المبادرات وصرف الألبان، والملفات، والصيدلية، وأوصى بالتوعية المستمرة للأمهات وبيان أهمية المتابعة بالوحدة الصحية، كما وجه بضرورة الإعلان عن الخدمات المقدمة، وزيادة الخدمات الفعلية للأسنان، حيث تلاحظ ضعف الإقبال على العيادة، وعدم تقديم أي خدمات فعلية والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، إلى جانب التوجيه بتوفير جهاز لتحليل الهيموجلوبين بالمعمل، وبسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة.

وأضاف أن نائب الوزير تابع جولته إلى بزيارة وحدة الرعاية الأولية بـ«مزغونة» التابعة لإدارة البدرشين الصحية، حيث تفقد (العيادة الخارجية، والأسنان، وغرفة المبادرات) ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيبين والمقصرين في أداء مهام عملهم، نظرًا لسوء الأداء بالوحدة، حيث تبين عدم تواجد الطبيب بالعيادة الخارجية، والإهمال في متابعة الحالات الإيجابية، وأوصى بتوفير المستلزمات اللازمة بعيادة الأسنان.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن نائب الوزير توجه إلى وحدة طب الأسرة بـ«سقارة» التابعة لإدارة البدرشين الصحية، حيث تفقد عيادات (طب الأسرة، وعيادة الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والمعمل) وغرف (المبادرات، وملفات طب الأسرة، والتطعيمات) والصيدلية، ووجه بصرف مكافأة للمتميزين فقط، تقديرا لجهودهم في متابعة الأمهات، وأعطى مهلة شهرين لتلافي السلبيات بعيادة الأسنان، وتحسين الخدمة المقدمة، حيث تبين عدم تقديم أي خدمات فعلية والاكتفاء بالعلاج الدوائي فقط، كما أوصى باتخاذ ما يلزم لتوفير التخصصات الطبية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتابع نتائج الفحص الشامل لطلاب المدارس بالمعمل، وأشاد باستكمال ملفات طب الأسرة، مشيدًا بتحقيق المستهدف من التطعيمات بنسبة 98%.

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ونوه «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم الزيارة بالتأكيد على الانضباط الإداري، وضرورة متابعة الأطفال والأمهات والحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بالمبادرات الرئاسية، والمتابعة المستمرة والإشراف على الوحدات، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وآرائهم، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المبادرات الصحية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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