الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب التقصير والغياب، مدير صحة سوهاج يحيل عددا من العاملين للتحقيق

الوحدة الصحية بالكشح
الوحدة الصحية بالكشح

أحال الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام بمحافظة سوهاج اليوم بعض الموظفين بالوحدة الصحية بالكشح للتحقيق بسبب تقصيرهم فى العمل وغيابهم بعض الموظفين وتم تحرير محضر اثبات حاله وتحويلهم للشئون القانونية.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج  أنه تم المرور على الوحدة بنجوع مازن والوحدة الصحية بعزبة رضوان للتأكد من انتظام العمل وسيرة بصورة جيدة وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين ومراجعة الترددات بالوحدة وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللؤاء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالمرور على الوحدات الصحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الادارة الصحية الصحة والسكان توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار بمحافظة سوهاج كيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

بعد إصابة 6 أشخاص، محافظ سوهاج يشكل لجنة لمعاينة المنزل المنهار

طب سوهاج تنظم الدورة التدريبية الأولى عن التدخل الجراحي بالمنظار
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

منوعات

المزيد

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بمراجعة النفس والتقرب من الله

ما حكم الشرع في التعامل بـ "البيتكوين"؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية