بسبب التقصير والغياب، مدير صحة سوهاج يحيل عددا من العاملين للتحقيق

أحال الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام بمحافظة سوهاج اليوم بعض الموظفين بالوحدة الصحية بالكشح للتحقيق بسبب تقصيرهم فى العمل وغيابهم بعض الموظفين وتم تحرير محضر اثبات حاله وتحويلهم للشئون القانونية.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج أنه تم المرور على الوحدة بنجوع مازن والوحدة الصحية بعزبة رضوان للتأكد من انتظام العمل وسيرة بصورة جيدة وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين ومراجعة الترددات بالوحدة وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللؤاء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالمرور على الوحدات الصحية.

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