وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعا مع إدارة العلاج الحر لمناقشة آليات العمل المرحلة المقبلة

التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية ، والدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي ممدوح محمدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر، ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية وذلك لمناقشة آليات عمل الإدارة المرحلة المقبلة وخطة عملها بالمراكز المختلفة .

كوادر إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية المختلفة وتوفير بيئة عمل ملائمة



ومن جانبه وجه "دويدار" بتقييم كوادر العلاج الحر بالإدارات المختلفة، مشددًا على تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، لضمان حصول المواطن السوهاجي على خدمة طبية آمنة في المنشآت الطبية الخاصة.

جهود إدارة العلاج الحر في الحفاظ على صحة المواطنين

كما أكد الحرص على توفير بيئة عمل ملائمة داخل الإدارة للحصول علي أفضل النتائج، مؤكدًا على أن اختيار الكوادر القيادية يتم وفق الكفاءة والقدرة على التميز والإخلاص في العمل.

وثمن جهود الإدارة في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال متابعة المنشآت الطبية الخاصة والخدمات المقدمة بها، والتأكد من توافر جميع الشروط بها لضمان حصول المواطن المتردد على تلك المنشآت على الخدمة المرجوة.

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