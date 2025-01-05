النيابة الإدارية تدشن رسميا مشروع التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوى (صور)

شَهِدَت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء.

جاء ذلك في حضور كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والمستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

وحضر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

عرض فيلم توضيحي موجز من إعداد إدارة النيابات

واستهلت فعاليات اليوم بعرض فيلم توضيحي موجز من إعداد إدارة النيابات عن التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال الإنشاءات واستحداث المقرات بالنيابة الإدارية.

أعقبها استعراض لمنظومة التصويت الإلكتروني من تقديم المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم استعراض برنامج الشكاوى وقياس الأداء من تقديم المستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ثم استعراض لجهود التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال البنية المعلوماتية والتحول الرقمي من تقديم المستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي.

أعقب ذلك إجراء تجربة محاكاة كاملة لبرنامج التصويت الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لتقديم الشكاوى، قام فيه الضيوف الكرام بتجربة حية لبرنامج الانتخابات الإلكترونية مع شرح لخطواتها قدمه المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم تجربة حية لخطوات تقديم الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى وقياس الأداء مع شرح مفصل لخطواتها قدمه المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين - مدير وحدة الشكاوى، والمستشارة منار أبا زيد عضو وحدة التحول الرقمي.

النيابة الإدارية سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل

وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم مؤكدًا على أن الدولة المصرية ومع تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل، وتَبَلوَر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تُجَسد رؤية تَعبُر بمِصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في: تطوير البِنية التَحتِية، وتعزيز الشمُول الرقمي، وتحقيق الشمُول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وأن النيابة الإدارية لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، حيث تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عامل حيوي في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومكافحة الفساد، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فكان بَاكُورة ذلك ما نشهده اليوم من مشروعات عملاقة شملت منظومة الانتخابات المُمَيكنة والتصويت الإلكتروني التي تشكل طَفرةً كبرى في مفهوم العملية الانتخابية بأسرها توفر من خلالها العديد من الضمانات والوقت والجهد والتكلفة، فضلًا عن تطوير شامل لآلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال برنامج الشكاوى الحكومية وقياس الأداء، وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التَفَاعُلية، وهو ما تُوليه النيابة الإدارية أهمية كبرى إعلاءً لحق الشكوى المكفول دستوريًا. موضحًا أن كل ما شهدته النيابة الإدارية من إنجازاتٍ - لم يكن يكلل بالنجاح لولا الشراكة الفاعلة والحقيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وما قدمته الوزارة من جهود فاعلة كان لها أبلغ الأثر في أن ترى تلك المشروعات النور لتخطو بها النيابة الإدارية خطوات سيسجلها التاريخ ضمن التطوير الشامل لمنظومة العدالة المصرية، متقدمًا بوافر الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة/ رانيا المَشَّاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون المستمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والوزارة، والذي كان من نتائجه ما نشهده اليوم من إنجازات كبرى في هذا الصدد.

النيابة الإدارية

كما توجه بالشكر للمهندس المغفور له بإذن الله أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والذي كان وعلى مدار سنوات عدة خَيرَ ممثلٍ للوزارة فيما يخص المشروعات المشتركة مع النيابة الإدارية.

أعقبها كلمة الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والتي رحب فيها بالحضور الكريم، معربًا فيها عن بالغ سعادته لهذا الابتكار العظيم والذي يهدف للحوكمة والشفافية وتخفيض الإنفاق الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد، وأشار لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو ضبط أداء الوزارات مما استتبع تلاقي العديد من ممثلي الوزارات المختلفة في مثل تلك المشروعات الكبرى التي لها بالغ الأثر في تحديث وتطوير منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية تمهيدًا للربط الإلكتروني الشامل لكافة مؤسسات الدولة. وأكد سيادته على جهود الدولة الحثيثة في تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري على التقبل والتعايش مع التغيرات التكنولوجية التي تحدث داخل أجهزة الدولة بصورة متسارعة بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالكامل.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشَّاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحضور الكريم، وأعربت عن بالغ تقديرها للتعاون المثمر والفعال بين الوزارة وبين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، وأكدت فيها على دعم الوزارة لجهود النيابة الإدارية في التحول الرقمي، واستعرضت أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والنيابة الإدارية، مع شرح الخطط المستقبلية لمزيد من التطوير للمنظومة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي ذات السياق قامت النيابة الإدارية بتدشين منظومة الشكاوى وقياس الأداء والذي يتم عبر عدة مراحل بداية من إنشاء منصة رقمية لمنظومة تلقى الشكاوى بالنيابة الإدارية مرورا بمرحلة تسجيل وتحليل نتائج فحص الشكاوى - من خلال ربط المنصة الرقمية بكافة النيابات والإدارات والفروع على مستوى الجمهورية وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول (Mobile Application) لمنظومة تلقي الشكاوى وقياس الأداء كوسيلة مستحدثة للمواطنين في تقديم شكواهم، فضلًا عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى بتقنية Rapid Pro.

وفي ختام فعاليات اليوم، قام كل من المستشار عدنان فنجري - وزير العدل والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإهداء درع النيابة الإدارية لكلٍ من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وذلك تقديرًا لدعمهما المتواصل والمستمر للنيابة الإدارية في العمل على التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية.

كما حرصت النيابة الإدارية على تكريم المغفور له بإذن الله المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشؤون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

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