الحبس سنة لخادمة لاتهامها بسرقة شقة سيدة في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة بالحبس سنة لخادمة لاتهامهما بسرقة شقة سيدة تعمل لديها بدائرة قسم شرطة النزهة



واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع عن طريق عميلها سيء النية، وارشدت عنه وتم ضبطه أيضًا والتحقيق معه

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرضها للسرقة وتتهم خادمة لديها بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بسرقة السيدة التي تعمل لديها وأنها قامت بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش ذهبية وخاتمين وسلسال ذهب ولاب توب

عقوبة السرقة

وجرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

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