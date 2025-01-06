انطلاق 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية خلال يناير في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء انطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية اليوم وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر يناير الحالي، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

الهدف من منظومة القوافل الطبية

وأشار "مرزوق "إلى أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي في القوافل

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجًا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

الأماكن المستهدفة في تنفيذ خطة القوافل

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر يناير الجاري تشمل، قرية ميت دمسيس مركز أجا يومي الاثنين والثلاثاء 7,6 يناير، وقرية إصلاح الغيط مركز جمصة يومي 14,13، وقرية أم الرزق مركز شربين يومي 21,20، وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي 28,27 يناير، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمترددين على القوافل من أبناء تلك القرى والقرى المجاورة.

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