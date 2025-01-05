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محافظات

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لخدمات النظافة بحي جنوب المنصورة

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي لخدمات النظافة العامة ورفع المخلفات بمقترح حي جنوب المنصورة، اليوم تحت إشراف  أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية، في إطار استراتيجية عمل منظومة النظافة العامة والمخلفات على مستوى المحافظة والنهوض بها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

مقرح حي جنوب المنصورة" المنتظر انشاؤه 

 

ووجه محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة الأعمال، وكلف  وائل عابد بالاشراف على أعمال النظافة "بمقرح حي جنوب المنصورة" المنتظر انشاؤه ويرافقه في العمل نبيل ابو المعاطي والمهندسة مي عبد الرازق نائبي رئيس الحي في الإشراف على الأعمال.

دعم الحي بالادوات والمعدات

وأكد محافظ الدقهلية على زيادة أعداد العمال بالحي وتكليف المؤسسة المصرية "الشركه المتعاقد معها" لتكثيف أعمال النظافة، وأوضح أنه سيتم دعم الحي بالادوات والمعدات اللازمة وبعدد كافي من الحاويات المعدنية لجمع القمامة خلال أيام لتكتمل منظومة النظافة بمقرح حي جنوب المنصورة.

رفع 60 طن قمامة اليوم 

من جهته قال  محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة أنه تم رفع 60 طن قمامة اليوم من "حي جنوب" بمشاركة 8 معدات وعدد 26 عامل نظافة.

وتم تدعيم الحي بسيارات حمولة 10 طن وسيارة مكبس وسيارات حموله 5 طن، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات وبمتابعة وفهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة.

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