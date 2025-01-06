الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

براءة سيدة من تهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

متهمة
متهمة

قضت  محكمة مصر الجديدة، ببراءة سيدة من تهمة النصب على شخص والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من تاجر يفيد بتعرضه للنصب من قبل سيدة ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة، واستولت منه على مبلغ 200 مليون جنيه، وماطلت في رد الأرباح ثم هربت، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

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محكمة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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