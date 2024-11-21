الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

قال مسؤولو ادعاء أمريكيون إن السلطات في نيويورك وجهت اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة أداني الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم، للاشتباه في ضلوعه في مخطط للرشوة والاحتيال بمليارات الدولارات.

وقالت السلطات إن أداني وسبعة متهمين آخرين، من بينهم ابن أخيه ساجار أداني، وافقوا على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية من المتوقع أن تدر ربحًا بقيمة ملياري دولار على مدى عشرين عامًا.

ووفقًا للائحة الاتهام، أشار بعض المتهمين بشكل خاص إلى جوتام أداني تحت اسمي “نوميرو أونو” و"الرجل الكبير"، بينما زُعم أن ساجار أداني استخدم هاتفه المحمول لمتابعة تفاصيل الرشى.

وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن أداني وابن أخيه ومديرًا تنفيذيًّا آخر في شركة أداني جرين إنيرجي، وهو فينيت جاين، جمعوا أكثر من ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض وسندات للشركة مع إخفاء الفساد عن المقرضين والمستثمرين.

وتتعلق القضية بانتهاكات مزعومة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية، وهو قانون أمريكي لمكافحة الرشى.

ولم تستجب مجموعة أداني بعد على طلبات للتعليق.

ولم ترد سفارة الهند في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن التعرف على محامي المتهمين على الفور.

وتبلغ ثروة جوتام أداني، 62 عامًا، 69.8 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، مما يجعله في الترتيب 22 لقائمة أغنياء العالم وثاني أغنى شخص في الهند خلف رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني.

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