الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

جوتام أداني أحد أثرياء
جوتام أداني أحد أثرياء العالم، فيتو

قال مسؤولو ادعاء أمريكيون إن السلطات في نيويورك وجهت اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة أداني الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم، للاشتباه في ضلوعه في مخطط للرشوة والاحتيال بمليارات الدولارات.

وقالت السلطات إن أداني وسبعة متهمين آخرين، من بينهم ابن أخيه ساجار أداني، وافقوا على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية من المتوقع أن تدر ربحًا بقيمة ملياري دولار على مدى عشرين عامًا.

ووفقًا للائحة الاتهام، أشار بعض المتهمين بشكل خاص إلى جوتام أداني تحت اسمي “نوميرو أونو” و"الرجل الكبير"، بينما زُعم أن ساجار أداني استخدم هاتفه المحمول لمتابعة تفاصيل الرشى.

وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن أداني وابن أخيه ومديرًا تنفيذيًّا آخر في شركة أداني جرين إنيرجي، وهو فينيت جاين، جمعوا أكثر من ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض وسندات للشركة مع إخفاء الفساد عن المقرضين والمستثمرين.

وتتعلق القضية بانتهاكات مزعومة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية، وهو قانون أمريكي لمكافحة الرشى.

ولم تستجب مجموعة أداني بعد على طلبات للتعليق.

ولم ترد سفارة الهند في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن التعرف على محامي المتهمين على الفور.

وتبلغ ثروة جوتام أداني، 62 عامًا، 69.8 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، مما يجعله في الترتيب 22 لقائمة أغنياء العالم وثاني أغنى شخص في الهند خلف رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤولو ادعاء أمريكيون السلطات في نيويورك جوتام أداني مجموعة أداني الهندية الطاقة الشمسية شركة أداني جرين إنيرجي قانون أمريكي لمكافحة الرشى مجلة فوربس موكيش أمباني

الأكثر قراءة

طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في "حنة عريس"

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع

يصل إلى 1687 جنيها، انخفاض في أسعار الأسمدة بالأسواق

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور (صور)

الانتهاء من تقييم المتقدمين لوظائف في جهة حكومية

منوعات

المزيد

الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

بسبب قضية "مكافحة الاحتكار"، قرار يلزم جوجل ببيع متصفح "كروم"

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

المزيد

خدمات

المزيد

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية