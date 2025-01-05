الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص بمبلغ 200 مليون جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأحد محكمة مصر الجديدة، أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على شخص والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من تاجر يفيد فيه بالتعرض للنصب من قبل سيدة ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة، واستولت منه على مبلغ 200 مليون جنيه، وماطلت في رد الأرباح ثم هربت تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

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محكمة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة النيابة العامة

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