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سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

سقوط قطار في نهر
سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي، فيتو

أعلنت شرطة ولاية أوريجون الأمريكية عن حادث سقوط قطار شحن بعد انهيار الجسر الذي كان يسير عليه فوق نهر ماريز.

وقالت الشرطة المحلية في بيان: "تم إرسال ضباط الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث بعد بلاغ عن انهيار جسر للسكك الحديدية".

وأضاف: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجسر انهار أثناء وجود قطار شحن عليه. ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي".

وطلبت الشرطة من السكان المحليين تجنب التوجه إلى مكان الحادث وعدم النزول إلى نهر ماريز لأنه ربما لا يزال هناك حطام فيه.

وأشارت قناة "KVAL" التلفزيونية المحلية إلى أن القطار الذي كان ينقل مواد زراعية.

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ولاية اوريجون الامريكية قطار شحن نهر ماريز جسر للسكك الحديدية

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