سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

أعلنت شرطة ولاية أوريجون الأمريكية عن حادث سقوط قطار شحن بعد انهيار الجسر الذي كان يسير عليه فوق نهر ماريز.

وقالت الشرطة المحلية في بيان: "تم إرسال ضباط الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث بعد بلاغ عن انهيار جسر للسكك الحديدية".

Oregon: A trestle bridge collapsed while a freight train was crossing on Saturday, sending a railcar carrying urea into Mary’s River, according to the Portland & Western Railroad (PNWR).



Liberum Arbitrium pic.twitter.com/EtjcCD4kQ3 January 5, 2025

وأضاف: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجسر انهار أثناء وجود قطار شحن عليه. ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي".

وطلبت الشرطة من السكان المحليين تجنب التوجه إلى مكان الحادث وعدم النزول إلى نهر ماريز لأنه ربما لا يزال هناك حطام فيه.

وأشارت قناة "KVAL" التلفزيونية المحلية إلى أن القطار الذي كان ينقل مواد زراعية.

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