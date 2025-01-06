رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة حيث جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بكافة المحاور الداخلية لمنطقة بيت الوطن بالكامل.

كما تفقد تقدم الأعمال بطريق 6 وطريق RR بالامتداد الشرقي ثم تابع سيادته المرور على أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق بيت الوطن حيث جاري تطوير طريق( ABc ) الذي يربط بين محور ٢٤ أمام النادى الاهلى بطول (3800 م.ط) بعدد 2حارة رئيسي و2 حارة خدمة على جانبي الطريق ومزود (بتراك دراجات ) فى الإتجاهين وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي والطريق يفصل بين الحى الرابع والحى السادس بالمنطقة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة،(سكن مصر – جنة - سكن لكل المصريين)، ومشروعات المرافق والمحطات، وما تم إنجازه خلال العام 2024، وذلك خلال استعراضه تقريرًا عن مشروعات المدينة في العام المنقضي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ 64 مشروعا لشبكات مرافق بمناطق (الامتداد الشرقى - التجمع الخامس - التجمع الأول - التجمع السادس والامتداد الجنوبى - التجمع الثالث) بمدينة القاهرة الجديدة، شملت تنفيذ مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل فى إنشاء محطات رفع صرف صحي وأعمال شبكات رئيسية وفرعية (مياه – صرف صحى – رى) بالمدينة خلال العام 2024.

تنفيذ استراتيجية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمجابهة أي تطورات تحدث نتيجة التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتجمعات المستحدثة للاتجاه نحو إنشاء بنية تحتية مستدامة من خلال تأهيل ورفع كفاءة جميع محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه جار بمدينة القاهرة الجديدة تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد 222 عمارة تضم 5328 وحدة بمساحات (90م2: 120م2) للوحدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، بجانب استكمال تنفيذ 24 عمارة بها 576 وحدة سكنية بمشروع جنة، و19 عمارة سكنية بها 456 وحدة سكنية في مشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ليتم استكمال تسليم الوحدات لحاجزيها.

الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات شبكات صرف صحي ومياه وري

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات شبكات صرف صحي ومياه وري خلال عام 2024 بإجمالى أطوال حوالى 75 كيلو مترا بأقطار تتراوح من 110 مم: 1800 مم، و54 مشروع شبكات جارٍ تنفيذها بإجمالى أطوال حوالى 750 كيلو مترا شبكات رئيسية وفرعية بأقطار تتراوح بين 110 مم: 3000 مم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد الجارى تنفيذها بعدد 3 مشروعات تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 وخط الطرد الملحق بها، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 4 وخط الطرد الملحق بها بمنطقة بيت الوطن، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها بالتجمع الثالث.

رفع كفاءة محطات امتداد المستثمرين ومحطة جنوب المستثمرين

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات امتداد المستثمرين ومحطة جنوب المستثمرين، ومركز المدينة، وجنوب الأكاديمية الرئيسية، والمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة سعة 80 ألف متر مكعب /يوم، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الأعمال المدنية لروافع المياه ومحطات الصرف الصحى شاملة أعمال الطرق والمسطحات الخضراء، كما تم تنفيذ تأهيل ورفع كفاءة جميع روافع ومحطات مياه الشرب الرئيسية بالمدينة شاملة (الطلمبات والمولدات وخطوط الطرد)، وجارٍ استكمال باقى الروافع الفرعية بالمدينة.

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