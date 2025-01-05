الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

صندوق التنمية الحضرية يفحص طلبات استثمار بـ 55 مليار جنيه في المحلة الكبرى وكفر الشيخ

صندوق التنمية الحضرية،
صندوق التنمية الحضرية، فيتو

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، البت في طلبات الاستثمار التي تلقاها الصندوق لتنمية وتطوير أراضي المحلة الكبرى أو كفر الشيخ خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى تلقي الصندوق طلبات من مستثمرين للشراكة فى تطوير مشروع على مساحة 47 فدانا بالمحلة الكبرى باستثمارات 21 مليار جنيه

وأكد تنافس حوالي 6 تحالفات مستثمرين خليجيين ومصريين، لتطوير مشروع على مساحة 185 فدانا بكفر الشيخ.

وأوضح أن المشروع بنظام الشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص باستثمارات تصل لحوالي 55 مليار جنيه والمشروع عمراني متكامل.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف طرح مراحل جديدة بمشروع “داره” شقق عواصم تطوير المحافظات خلال 2025 بمبيعات مستهدفة تصل لـ8 مليار جنيه. 

وأكد تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2024 بالمشروع.

وأغلق صندوق التنمية الحضرية باب التقديم على شقق عواصم المحافظات “داره” التي يطرحها بعدد من المحافظات 30 نوفمبر الماضي.

وطرح الصندوق شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

وكشف صندوق التنمية الحضرية عن مقدمات حجز شقق الطرح الجديدة لشقق عواصم المحافظات “داره”.

وضم الطرح الجديد 7 محافظات والتقديم على الشقق من خلال مركز خدمة العملاء بمقر الصندوق بمدينة نصر أو التواصل عبر 159999.

وخريطة الطرح كالتالي:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه.

مقدم حجز 15% تبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسطًا) ووديعة صيانة 275 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترًا والشقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه  ومقدم حجز 119 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 56.4 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 70 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.949 مليون جنيه ومقدم حجز 292 ألف جنيه و82 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 102 ألف جنيه.

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانًا يضم 75 عمارة أرض و9 متكررة والشقق مساحة 113 مترًا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانًا ويضم 33 عمارة وتتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترًا والدور يضم 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.668 مليون جنيه ومقدم الحجز 250 ألف جنيه و70 ألف جنيه قسط ربع سنوي و88 ألف جنيه وديعة صيانة.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم أرضي و11 دورًا متكررًا والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.674 مليون جنيه ومقدم حجز 251 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 71 ألف جنيه ووديعة صيانة 88 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية الحضرية التمويل العقاري تطوير عواصم المحافظات رئيس صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية شقق عواصم المحافظات صندوق التنمية
ads

الأكثر قراءة

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 - 1- 2025

طقس متقلب وأمطار متوسطة وارتفاع الأمواج، منخفض جوي يضرب الإسكندرية

أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

العثور على شبكة أنفاق تربط قصر الرئاسة بمقر الحرس الجمهوري بدمشق

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية