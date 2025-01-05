الأحد 05 يناير 2025
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عقارات

قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان

قيادات هيئة المجتمعات
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية

 استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى،  رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفدًا رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ضم الوفد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمكتب الفني للوزير.

استهل الوفد جولته بزيارة منطقة البرك على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، حيث اطلعوا على الموقف التنفيذي لأعمال ردم البرك العشوائية وإنشاء أحواض الترسيب الجديدة كبديل مستدام. وأكد المهندس أمين غنيم أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق استدامة البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية الشاملة.

شملت الجولة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث زار الوفد الحي العشرين، الذي يتألف من 98 عمارة سكنية تضم 3252 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة، مع اكتمال المرافق ووصول نسبة الإنجاز إلى 99%.

كما تفقد الحضور حي النرجس بمراحله، حيث تضم المرحلة الخامسة 298 عمارة بإجمالي 7152 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 85%، في حين تشمل المرحلة السادسة 240 عمارة بإجمالي 5760 وحدة سكنية، مع تقدم ملحوظ بنسبة إنجاز بلغت 22%.

وفي منطقة شرق حي الأندلس، وقف الوفد على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 98%.

وأكد مسئولو الهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ لتلبية تطلعات المواطنين.

6 تحالفات مستثمرين خليجيين ومصريين، لتطوير مشروع  بكفر الشيخ

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية،على تلقي الصندوق طلبات من مستثمرين للشراكة فى تطوير مشروع على مساحة 47 فدانا بالمحلة الكبرى باستثمارات 21 مليار جنيه

 

وأشار إلى تنافس حوالي 6 تحالفات مستثمرين خليجيين ومصريين، لتطوير مشروع على مساحة 185 فدانا بكفر الشيخ.

وأوضح أن المشروع بنظام الشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص باستثمارات تصل لحوالي 55 مليار جنيه والمشروع عمراني متكامل.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف طرح مراحل جديدة بمشروع “داره” شقق عواصم تطوير المحافظات خلال 2025 بمبيعات مستهدفة تصل لـ8 مليار جنيه. 

وأكد تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2024 بالمشروع.

وأغلق صندوق التنمية الحضرية باب التقديم على شقق عواصم المحافظات “داره” التي يطرحها بعدد من المحافظات 30 نوفمبر الماضي.

وطرح الصندوق شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

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المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة العاشر من رمضان بمدينة العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية
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