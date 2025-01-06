حملات مكثفة وغرف أزمات استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد بالوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في بيان رسمي له، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافّة السلع وصلاحيتها.

كما أعلن محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

كما أشار الزملوط، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

غرفة أزمات خلال عيد الميلاد بالوادي الجديد

وفي ذات السياق، تواصل غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد انعقادها بشكل مستمر لمتابعة جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

هذا وقد، أجري الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، جولات ميدانية تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة للتأكد من الاستعداد الكامل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

شملت الجولات متابعة توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، وكفاءة الأجهزة الطبية، لضمان جاهزية المرافق الصحية لمواجهة أي طوارئ.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الصحية بالمحافظة، وضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، مع توفير أعلى مستويات الرعاية للمواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ، مشيدًا بجهود جميع العاملين في القطاع الصحي ودورهم الفعّال في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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