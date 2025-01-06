الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكثفة وغرف أزمات استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد بالوادي الجديد

حملات مكثفة بالوادي
حملات مكثفة بالوادي الجديد، ڤيتو

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في بيان رسمي له، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافّة السلع وصلاحيتها.

كما أعلن محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

كما أشار الزملوط، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

غرفة أزمات خلال عيد الميلاد بالوادي الجديد

وفي ذات السياق، تواصل غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد انعقادها بشكل مستمر لمتابعة جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

هذا وقد، أجري الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، جولات ميدانية تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة للتأكد من الاستعداد الكامل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

شملت الجولات متابعة توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، وكفاءة الأجهزة الطبية، لضمان جاهزية المرافق الصحية لمواجهة أي طوارئ.  

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الصحية بالمحافظة، وضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، مع توفير أعلى مستويات الرعاية للمواطنين خلال الاحتفالات.  

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ، مشيدًا بجهود جميع العاملين في القطاع الصحي ودورهم الفعّال في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد الحدائق العامة والمتنزهات الحملات التموينية والرقابية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد المستشفيات والمراكز الطبية المستشفيات والوحدات الصحية الوادى الجديد

مواد متعلقة

عميد آداب الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10 توجيهات لمحافظ الوادي الجديد خلال لقاء المواطنين بالخارجة
ads

الأكثر قراءة

الشرطة تبدأ إجراءات القبض على رئيس كوريا الجنوبية

رد قوي من مي فاروق بعد حملة الهجوم على حفل زفافها

هل فيروس HMPV بنفس خطورة كورونا؟ استشاري مناعة يوضح

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، الألبوم الكامل لنجوم العالم من السجادة الحمراء

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

شبانة: موظف باتحاد الكرة خرج بكفالة في قضية أحمد رفعت

أوكرانيا تفقد كنزا لا يقدر بثمن في مدينة دونيتسك

منوعات

المزيد

في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر (فيديو)

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية