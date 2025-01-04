صحة الوادي الجديد تتابع جاهزية المستشفيات خلال احتفالات عيد الميلاد

تواصل غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد انعقادها بشكل مستمر لمتابعة جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وفي هذا السياق، أجري الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جولات ميدانية تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة للتأكد من الاستعداد الكامل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

شملت الجولات متابعة توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، وكفاءة الأجهزة الطبية، لضمان جاهزية المرافق الصحية لمواجهة أي طوارئ.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الصحية بالمحافظة، وضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، مع توفير أعلى مستويات الرعاية للمواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ، مشيدًا بجهود جميع العاملين في القطاع الصحي ودورهم الفعّال في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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