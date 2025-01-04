محافظ الوادي الجديد: خطة للتوسع في مبادرة "سوق اليوم الواحد"

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم السبت، تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بقرية أبو منقار بواحة الفرافرة وسط إقبال وتوافد كبير من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مواصلة الجهود لدعم المواطنين من خلال إقامة سوق اليوم الواحد بكافة ربوع المحافظة، وذلك في إطار توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة

وافتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اول أمس الخميس، "سوق اليوم الواحد" بميدان الشعلة بمركز الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأيمن شريعي مدير عام التموين بالمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

حيث تفقّد المحافظ المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي. كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات، بالإضافة لتخصيص سوق لبيع المواشي وتحديد يوم للبيع، وفصل منتجات الأعمال اليدوية عن سوق السلع والمنتجات الغذائية.

ويأتي افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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