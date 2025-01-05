تجديد مسجدي "فجر الإسلام" و"الإمام الشافعي"بواحة الخارجة بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإنشاء مركز لتحفيظ القرآن بمبنى الجمعية التابعة لمسجد فجر الإسلام بحي الأمل بمدينة الخارجة، ورفع كفاءة دورات المياه، كما وجه بسرعة إنهاء الأعمال استعدادًا لافتتاح المسجد، وحصر احتياجات مسجد "الإمام الشافعي" بحي البرّي؛ للانتهاء منها وتشغيل المسجد في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال إحلال وتجديد مسجد فجر الإسلام بحي الأمل بمدينة الخارجة المُقام على مساحة ٣٠٠ متر مسطح، ترافقه المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

حيثُ ثمّن المحافظ جهود رفع كفاءة المسجد التي تتم بتعاون صادق مع أحد رجال الأعمال ضمن خطة المحافظة لإحلال المساجد، وذلك تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة ومديرية الأوقاف.

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