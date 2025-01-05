الأحد 05 يناير 2025
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أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي.. غياب كهربا عن مران الأهلي.. ولجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني

محمد صلاح
محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

"لو ليك حاجة نص نص هتاخدها"، لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني (فيديو)

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إيقاف الحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى.

محمد صلاح يتجاوز سواريز ويعادل رقم هنري في الدوري الإنجليزي

أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا جديدا، خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد، والتي انتهت 2/2، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

باريس سان جيرمان يخطف كأس السوبر الفرنسي من موناكو بهدف +90 (صور)

توج نادي  باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي عقب فوزه على موناكو بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب "974" بدولة قطر.

تيم إف سي يفجر مفاجأة ويطيح بالاتحاد السكندري خارج كأس مصر

كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجأت مسابقة كأس مصر حتى الأن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره بإستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

شاهد، رسالة جمهور الزمالك في ذكرى تأسيس النادي خلال مباراة المصري بالكونفدرالية

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في إستاد برج العرب لدعم فريقها أمام المصري، على توجيه رسالة في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق مانويل فيا

أعلن  نادي ريال مدريد، وفاة خوان مانويل فيا، لاعبه السابق في موسم 1958-1959 عن عمر يناهز 86 عاما.

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

تعرض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنزلة برد شديدة غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة يلقى حتى الآن الدعم الكامل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

كولر يطلب التعاقد مع 3 لاعبين أجانب والأهلي يتحفظ

الأهلي، طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب فى ميركاتو الشتاء من أجل تدعيم صفوف الفريق، حيث يرغب كولر فى التعاقد مع مهاجم أجنبي وثنائى يجيد اللعب فى مركز الجناح.

شاهد، الحزن يظهر على شيكابالا لعدم مشاركته في مباراة الزمالك والمصري

ظهر على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملامح الحزن بعد تواجده على مقاعد بدلاء فريقه طوال مباراة المصري البورسعيدي.

 

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