مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة يلقى حتى الآن الدعم الكامل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أضاف: استمرار دعم مارسيل كولر مشروط بتحسن النتائج والعودة الى الانتصارات وحال استمرار النتائج المتراجعة لفريق الكرة محليا وقاريا قد يلجأ الأهلي إلى توجيه الشكر للمدرب السويسري.

وأوضح: نعم لا نتعامل بالقطعة مع المدرب ولكن حال استمرار النتائج المخيبة للآمال وغياب روح الفريق وشكل الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري قد لا ننتظر إلى كأس العالم للاندية ووقتها سيتم توجيه الشكر له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية أمس وذلك استعدادًا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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